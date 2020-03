WHO-chef: Der er en reel risiko for en corona-pandemi

Virusudbruddet bevæger sig mod en fase, hvor den internationale spredning ikke længere kan kontrolleres, men det er endnu ikke for sent, siger WHO-chefen på en pressekonference mandag.

Risikoen for, at der kommer en corona-pandemi er "meget reel", siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Nu hvor virusset har fundet fodfæste i så mange lande, er truslen om en pandemi blevet meget reel, siger Tedros.

- Men det vil være den først pandemi i historien, der vil kunne kontrolleres, tilføjer han.

Han roser samtidig Italien for de omfattende tiltag, den italienske regering har sat i værk for at hindre virusset i at brede sig.

Store dele af Norditalien er lukket ned i et forsøg på at begrænse smittespredningen.

De enkelte regeringers indsats er afgørende for at beskytte så mange mennesker som muligt mod smitten, mener WHO-chefen.

- Der er mange eksempler på lande, der har vist, at disse tiltag hjælper.

- Hovedbudskabet er, at vi ikke er prisgivet, siger han.