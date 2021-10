WHO anbefaler verdens første malariavaccine til børn

Et barn i Kenya får en vaccination mod malaria under et pilotprojekt i Kenya, der blev sat i gang i 2019. Ud over Kenya er vaccinen også blevet givet til hundredtusinder af børn i to andre lande - Ghana og Malawi. Onsdag går WHO ud med en anbefaling af, at vaccinen - der er verdens først mod malaria - gives til børn i Afrika. (Arkivfoto)

Foto: Brian Ogoro/Ritzau Scanpix