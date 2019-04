WHO anbefaler højst en times tv og computer til små børn

Børn på to til fire år bør højst have en times "stillesiddende skærmtid" om dagen. Det anbefaler Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Her fremgår det blandt andet også, at børn på under et år ifølge WHO på intet tidspunkt bør se på elektroniske skærme.

Betegnelsen "stillesiddende skærmtid" drejer sig blandt andet om at se fjernsyn og spille spil på eksempelvis computer eller tablets.

Retningslinjerne drejer sig både om fysisk aktivitet og skærmtid. Det er første gang, WHO har fremlagt denne type retningslinjer.

Organisationen anbefaler i den nye rapport motion og gode søvnvaner for at undgå fedme og andre sygdomme.

- Sund fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvnvaner bliver udviklet tidligt i livet. Derfor har vi mulighed for at forme vanerne gennem barndommen, ungdommen og ind i voksenlivet, skriver WHO.

Børn på under et år skal være så aktive som overhovedet muligt - det skal blandt andet ske gennem leg på gulvet.

Når de er stillesiddende, opfordrer organisationen til, at man eksempelvis læser højt for dem frem for altså at benytte sig af skærme.

Børn på et til fire år bør være fysisk aktive mindst tre timer om dagen.

- Stillesiddende adfærd - eksempelvis transport i et motordrevet køretøj frem for gang eller cykling, at sidde stille ved et bord i skolen, at se tv eller spille spil på forskellige skærme - er mere og mere fremherskende og er forbundet med dårligt helbred, skriver WHO.

I rapporten kommer organisationen også med anbefalinger for, hvor lang tid små børn skal sove om dagen - inklusive lure.

Nul til tre måneder gamle børn bør sove 14 til 17 timer om dagen. For børn på 4 til 11 måneder lyder anbefalingen på 12 til 16 timers søvn.

Et- til toårige bør få 11 til 14 timers søvn, mens tre- til fireårige bør sove ti til 13 timer, fremgår det af de nye retningslinjer.