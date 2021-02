WHO anbefaler AstraZeneca-vaccine til personer over 65 år

Et ekspertpanel hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at coronavaccinen fra AstraZeneca også bliver givet til personer over 65 år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Anbefalingen kommer, efter at en række lande, herunder Danmark, har besluttet ikke at give vaccinen til borgere over 65 år. Baggrunden for ikke at gøre det, er manglende dokumentation for effekt.