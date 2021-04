WHO advarer om kritisk tilstand i coronaramt Brasilien

Endnu en begravelse af en coronapatient finder sted på kirkegården Vila Formosa i São Paulo i Brasilien. Landet har netop overstået sin hidtil værste måned med over 66.000 dødsfald. Det er over dobbelt så mange som den hidtil værste måned. Hospitalerne er overfyldt, og det tvinger lægerne til at tage vanskelige beslutninger om, hvem der skal have livreddende hjælp.

Foto: Miguel Schincariol/Ritzau Scanpix