Artiklen: WHO advarer om global mangel på mundbind under virusudbrud

WHO advarer om global mangel på mundbind under virusudbrud

Der er en udbredt forkert brug af sikkerhedsudstyr på steder, hvor der ikke er behov for det, advarer WHO.

Kampen mod det smitsomme coronavirs bliver hæmmet af en alvorlig global mangel på både mundbind og beskyttelsesdragter.

Sådan lyder advarslen fra Verdenssundhedsorganisationen direktør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Det skriver The Guardian.

Den alvorlige mangel på sikkerhedsudstyret skyldes ifølge WHO, at der er en "udbredt forkert brug" af særligt mundbind fra folk, der ikke befinder sig i smittens frontlinje ved at behandle patienter.

WHO-direktøren opfordrer samtidig alle lande til ikke at oplagre de mundbind og beskyttelsesdragter, som der er alvorligt behov for i Kina.

Ghebreyesus takker de virksomheder, som har besluttet kun at udlevere mundbind til professionelt sundhedspersonale.

Der er forsinkelser på mellem fire og seks måneder på nye forsyninger, oplyser WHO.

- Verden står over for en alvorlig forstyrrelse af markedet for personligt beskyttelsesudstyr. Efterspørgslen er op mod 100 gange større end normalt, og priserne er op til 20 gange højere, siger Ghebreyesus.

- Situationen er blevet forværret af udbredt forkert brug af personligt beskyttelsesudstyr væk fra patientbehandling.

WHO vurderer, at sundheds- og sikkerhedspersonale i de områder, der er værst ramt af coronavirusset, vil have brug for mellem syv og ti procent af hele verdens beholdning af mundbind.

- Der er et begrænset lager af personligt beskyttelsesudstyr, og vi bliver nødt til at være sikre på, at det går til de mennesker, der har mest brug for det, de steder, hvor der er mest brug for det, siger WHO-direktøren.

Derfor opfordrer han til en rationel brug af sikkerhedsudstyret og at der genetableres en balance på markedet.

- Vi har alle en rolle at spille i kampen for at sikre hinandens sikkerhed.

WHO's direktør for nødsituationer, Michael Ryan, advarer om, at den høje efterspørgsel potentielt kan få folk til at hamstre, hvilket vil forårsage yderligere skade.

Han understreger, at ansigtsmasker ikke altid er brugbare i forhold til at undgå at blive smittet.

Til gengæld er det afgørende, at folk der allerede er smittet med virus, kan få en maske på, så de ikke spreder smitten til andre.