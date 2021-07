WHO advarer Storbritannien mod hurtig genåbning

En specialudsending fra WHO i coronarelaterede sager, David Naborro, siger, at pandemien stadig spreder sig med stor fart forskellige steder i verden.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er stærkt kritisk over for Storbritanniens planer om en hurtig genåbning af det britiske samfund.

- Fra et hvert perspektiv er det for tidligt at tale om omfattende lettelser eller frihed, når kurven over nye smittetilfælde stiger så brat, siger han til Radio 4 i Storbritannien.

Naborro kritiserer, at den britiske regering nu påpeger, at det er den enkeltes ansvar at håndtere pandemien i hverdagen.

- Det er ikke i overensstemmelse med den holdning, som den britiske regering havde for et par måneder siden, hvor regeringen sørgede for en kraftig indsats for at hindre, at et stort antal mennesker blev syge, siger han.

- Dette farlige virus er ikke væk. Varianterne kommer igen og truer dem, som allerede er blevet vaccineret. Vi må tage det alvorligt, siger WHO-udsendingen.

Den britiske lægeforening raser også mod bebudede ophævelser af coronarestriktioner og kalder det "farligt og uansvarligt".

- Det er uansvarligt og ærlig talt farligt, at regeringen har besluttet at gå videre med planer om at ophæve en række restriktioner 19. juli, siger lederen af den britiske lægeforening (BMA), Chaand Nagpaul, til Sky News.

Nagpaul siger, at BMA gentagne gange har advaret om den hurtigt tiltagende smittefare og følgerne for sundhedssystemet.

Premierminister Boris Johnson bebudede lempelserne mandag. Øget smittefare var grunden til, at lempelserne ikke blev gennemført som oprindeligt planlagt, men allerede en gang er blevet udsat i fire uger.

Johnson sagde, at genåbningen i næste uge forudsætter, at alle er forsigtige.

Den sidste fase i genåbningsplanen indebærer, at alle slipper for mundbind, at regler for social afstand ophæves, og at ingen tvinges til at arbejde hjemme.