WHO advarer: Mangel på værnemidler er en akut trussel

Sådan lyder det fra chefen for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en pressekonference fredag.

Mangel på beskyttelsesudstyr såsom mundbind er en akut trussel mod indsatsen for at redde liv under coronaudbruddet.

- En vedvarende mangel på personlige værnemidler er nu en af de mest presserende trusler mod vores fælles indsats for at redde liv.

- Sundhedspersonale i lav- og mellemindkomstlande har ret til den samme beskyttelse som dem i de rigeste lande, siger han.

Chefen for WHO fortæller, at organisationen har sendt næsten to millioner værnemidler af forskellig art til 74 lande.

Den samme mængde er på vej til yderligere 60 lande.

- Dette problem kan kun løses ved international samarbejde og solidaritet, lyder det fra Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO har opfordret G20-landene til at udnytte deres industrier til at producere det udstyr, der er nødvendig for at begrænse smitten med coronavirus.

G20 omfatter verdens førende industrilande og økonomier.

Mangel på værnemidler er et kendt problem i sundhedsvæsnet i Danmark og er den seneste tid blevet påpeget af myndighederne.

Derfor har flere danske virksomheder allerede omstillet deres produktion for blandt andet at producere mundbind og håndsprit.

Under pressekonferencen advarer chefen for WHO desuden mod, at man rundtom i verden forsøger at behandle Covid-19 med lægemidler, som endnu ikke har vist sig at være virksomme mod sygdommen.

Covid-19 er den sygdom, som følger efter smitte med coronavirus.

Foreløbig har udbruddet af coronavirus kostet 25.000 liv på verdensplan.

Det viser den seneste opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Værst ramt er Italien, der indtil videre har registreret 8215 døde. I Spanien er der 4858 dødsfald blandt personer, der var bekræftet smittet med coronavirus, og i Kina er tallet 3296.

Europa er generelt den hårdest ramte verdensdel.