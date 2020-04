WHO advarer: Intet bevis for at coronaoverlevere er immune

Der er endnu intet bevis for, at personer, der er blevet erklæret raske efter at have været smittet med coronavirus, er immune over for sygdommen.

- Lige nu har vi ikke noget bevis for, at brugen af test for antistoffer kan vise, om en person er immun eller beskyttet mod at blive smittet igen, siger hun på et pressemøde i Genève.

I øjeblikket er flere lande i færd med at købe testudstyr, der kan måle, om personer har antistoffer mod Covid-19 - sygdommen, der forårsages af coronavirus.

I Storbritannien har regeringen blandt andet bestilt 3,8 millioner af test, der måler niveauet af antistoffer i blodet.

- Disse test for antistoffer vil være i stand til at måle niveauet af antistoffer, men det betyder ikke, at en person med antistoffer er immun, siger Maria van Kerkhove.

Omkring 570.000 af de godt 2,2 millioner mennesker, der foreløbig er testet positiv for coronavirus, er meldt raske. Det fremgår at en opgørelse fra Johns Hopkins University.

I USA, der er hårdt ramt af coronavirus med over 37.000 døde, har man netop indledt udbredte test af antistoffer i befolkningen. Det skal ske i takt med en gradvis genåbning af samfundet, skriver CNBC.

Michael Ryan, der er chef for WHO's akutberedskab, mener ligesom Maria van Kerkhove, at man skal være varsom med at bruge test for antistoffer.

- Ingen er sikre på, at en person med antistoffer er beskyttet mod at få sygdommen, siger han ifølge CNBC.

- Samtidig er der problemer med nogle af testene, og de kan give et falsk negativt resultat, tilføjer han.

WHO oplyste tidligere på ugen, at det ikke er alle personer, der bliver erklæret raske efter at have været smittet, som udvikler antistoffer mod virusset.

Et studie fra Shanghai har ifølge WHO vist, at nogle patienter ikke viste "målbare antistoffer", mens andre havde et højt niveau af antistoffer.