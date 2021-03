WHO: Ujævn fordeling af vacciner bliver mere og mere grotesk

- Forskellen mellem antal vaccinationer i rige lande og antal vaccinationer udført gennem Covax-samarbejdet bliver mere grotesk, for hver dag der går, siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Det siger chefen for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mandag.

Mange rige lande har lovet at støtte Covax-samarbejdet, der er sat i søen af WHO og skal sikre fattigere lande et tilstrækkeligt antal coronavacciner.

Indtil videre er der dog lande, der end ikke har modtaget første vaccinedosis.

Samtidig har andre lande gennemført millioner af vaccinationer og bestilt op til dobbelt så mange doser som deres indbyggertal.

- Lande, der er gået i gang med at vaccinere unge, raske folk med lav risiko for covid-19, gør det på bekostning af sundhedsmedarbejdere, ældre og andre risikogrupper i andre lande, siger WHO-chefen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus har flere gange opfordret til at fordele coronavaccinationerne jævnt globalt. Sker det ikke, risikerer man eksempelvis spredningen af nye coronavarianter til hele verden, påpeger han.

WHO advarer samtidig lande mod at stole alt for meget på deres vaccinationsprogram. En blanding af fortsat relativt langsom vaccineudrulning og lempede restriktioner kan således føre til nye coronabølger, lyder det.

- Det er en meget farlig kombination, siger Maria Van Kerkhove, der er WHO's førende covid-19-forsker.