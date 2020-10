Michael Ryan, administrerende direktør i WHO-programmet for sundhedsberedskab, siger på et møde mandag, at antallet af coronasmittede kan være langt højere end det registrerede antal.

WHO: Ti procent af verdensbefolkningen kan have haft corona

En ud af ti personer verden over kan have været smittet med coronavirus.

Sådan lyder det fra Michael Ryan, administrerende direktør i WHO-programmet for sundhedsberedskab, på et særligt møde mandag for Verdenssundhedsorganisationens (WHO) ledere.

Det skriver BBC.

- Vores bedste estimat på nuværende tidspunkt fortæller os, at omkring ti procent af verdensbefolkningen muligvis kan have været smittet med virusset, siger Michael Ryan ifølge nyhedsbureauet AP.

WHO's nye estimat er omkring 20 gange så højt som antallet af registrerede smittetilfælde på verdensplan.

Ifølge Johns Hopkins University er der omkring 35,3 millioner bekræftede smittetilfælde med coronavirus.

WHO's estimat svarer til, at omkring 760 millioner mennesker over hele verden allerede har været smittet med coronavirus.

Sundhedseksperter verden over har længe sagt, at antallet af egentlige smittetilfælde kan være langt højere end det bekræftede antal.

Det kan blandt andet skyldes, at mange lande kun tester symptomatiske personer eller de mest alvorlige tilfælde, og at man fra starten af pandemien ikke testede i samme grad som i dag.

Michael Ryan uddyber ikke estimatet, men Margaret Harris, talskvinde for WHO, siger, at det er baseret på et gennemsnit af undersøgelser af antistoffer udført over hele verden.

Hun siger, at de 90 procent af verdensbefolkningen, der ud fra estimatet ikke har været smittet, udgør en risiko for, at virusset kan sprede sig yderligere.

Det vil ifølge hende ske, hvis landene ikke tager "vigtige skridt for at stoppe virusset" som for eksempel smittesporing.

WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siger, at med stærkt lederskab og omfattende strategier mod virusset er det ikke for sent at stoppe spredningen.

- Enhver situation kan vendes - og hårdt vundne kampe kan let gå tabt, siger han.

Mere end en million mennesker har mistet livet efter coronasmitte på verdensplan, viser tal fra Johns Hopkins University. Efter USA har Indien og Brasilien flest registrerede coronatilfælde.