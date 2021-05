WHO: Pandemien bliver mere dødelig i år end i 2020

- Som det ser ud nu, vil andet år af denne pandemi blive langt mere dødelig end første år, siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Siden coronavirusset begyndte at brede sig i verden for knap halvandet år siden, er 3,3 millioner smittede døde med virusset. Det viser de officielle opgørelser. I realiteten menes dødstallet at være højere.

Et af de lande, hvor udsigterne umiddelbart er dystre, er Japan. Her er der netop erklæret nødretstilstand i tre regioner. Det kommer kun ti uger inden, at landet efter planen skal afholde De Olympiske Lege.

Nødretstilstanden skal forhindre, at fjerde bølge rammer Japan, hvor sundhedsvæsnet er under pres.

Imens er der folkelig modstand mod at holde OL denne sommer. Over 350.000 har skrevet under på, at legene bør aflyses.

Også i Taiwan er der dårligt nyt. I hovedstaden, Taipei, er blandt andet barer, restauranter, biblioteker og sportscentre lukket ned for at bremse et nyt udbrud.

I Indien, som er hårdt ramt af pandemien, bliver der registreret rundt regnet det samme antal smittetilfælde dagligt som i resten af verden tilsammen. Det hører dog med til historien, at Indien har verdens næststørste befolkning med knap 1,4 milliarder indbyggere.

Her er myndighederne nu gået i gang med at vaccinere folk med den russiske Sputnik-vaccine.

De officielle tal viser, at over en kvart million indere er døde med coronavirus. Også her menes det reelle antal at være højere.

Flere af de mest udviklede lande i verden er nu gået i gang med at vaccinere børn med overskydende vacciner.

Det har fredag fået WHO-chefen til at kritisere de lande for, at de ikke donerer de overskydende doser til udviklingslandene.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor nogle lande vil vaccinere deres børn og teenagere, men lige nu vil jeg bede dem genoverveje det og i stedet donere vaccinerne til Covax, siger Tedros med henvisning til WHO's globale vaccinesamarbejde.

Mange fattige lande i blandt andet det sydlige Afrika er slet ikke begyndt at vaccinere deres mest udsatte grupper endnu.