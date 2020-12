WHO: Ny coronavariant er ikke ude af kontrol

- Situationen er ikke ude af kontrol, men den kan ikke overlades til sig selv, siger Ryan.

WHO's tal fra Storbritannien viser, at personer, der smittes med den nye variant, i gennemsnit smitter 1,5 andre. For de hidtil kendte varianter er smittetallet 1,1.

- Vi har oplevet meget højere smittetal på forskellige tidspunkter under denne pandemi, og vi har det under kontrol, fastslår Mike Ryan.

Den nye variant har bredt sig hurtigt i især det sydøstlige England. Ifølge forskerne smitter den omkring 70 procent mere.

I weekenden sagde den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, at epidemien er "ude af kontrol".

- De tiltag, som vi nu har på plads, er de rette tiltag, siger Mike Ryan.

- Vi skal gøre det, som vi hele tiden har gjort, men vi skal måske gøre det med lidt mere intensitet og lidt længere for at sikre os, at vi får virusset under kontrol.

Forskerne forsøger stadig at finde ud af, i hvor høj grad stigningen i smitte skyldes ændringer i virusset, eller om det skyldes, at befolkningen har ændret adfærd, siger WHO's corona-chefforsker, Maria Van Kerkhove.

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at den nye variant forårsager højere dødelighed eller mere alvorlig sygdom, understreger hun.

Den nye coronavariant har fået omkring 30 lande til at lukke deres grænser for rejsende fra Storbritannien for at forhindre smittespredning.

Enkelte lande har også lukket deres grænser for danske rejsende. Det skyldes, at der i Danmark er bekræftet mindst ti tilfælde af den nye coronavariant.

I weekenden lukkede Israel og Tyrkiet for danske rejsende, og mandag meddelte den svenske regering, at danskere fra midnat og en måned frem ikke længere kan rejse ind i Sverige.