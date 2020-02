WHO: Muligheden for at inddæmme coronavirus svinder ind

Advarslen kommer fra WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, efter at der fredag er bekræftet nye smittetilfælde i flere lande uden for Kina.

WHO advarer om, at muligheden for at dæmme op for udbredelsen af coronavirusset på globalt plan er ved at svinde ind.

Han har tidligere fastholdt, at der med det begrænsede antal smittede uden for Kina, fortsat var en mulighed for at forhindre international spredning.

Men efter at der fredag har været et stigende antal smittede i blandt andet Italien, Canada, Iran, Libanon og Sydkorea, siger han:

- Selv om muligheden for at inddæmme virusset svinder ind, så har vi stadig en chance for at begrænse smitten.

- Hvis ikke vi gør det, hvis vi forspilder muligheden, så vil vi få et alvorligt problem.