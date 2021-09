WHO: I 2050 vil 139 millioner være demente

Rapporten siger, at antallet af demente vil stige til 78 millioner i 2030 og til 139 millioner i 2050. Det skyldes, at verdens befolkning bliver stadigt ældre.

Over 55 millioner mennesker lever med demens, som er en neurologisk sygdom, der fratager dem deres hukommelse. Det viser en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Men kun en fjerdedel af verdens lande har en strategi for håndteringen af personer med demens. Halvdelen af disse lande er europæiske, mens resten ligger spredt rundt i verden.

- Demens frarøver millioner af mennesker deres hukommelse, deres uafhængighed og deres værdighed. Sygdommen frarøver resten af os mennesker, som vi kender og elsker, siger WHO-chefen Tedros Ghebreyesus.

- Verden svigter folk med demens, og det skader os alle, pointerer han.

Hvert år koster demens verden omkring 1300 milliarder dollar (over 8149 milliarder kroner).

Demens kan blandt andet skyldes en blodprop, en hjerneskade eller Alzheimers.

En global handlingsplan blev vedtaget af sundhedsministre i 2015, som enedes om betydningen af tidlig diagnosticering og sikring af pleje, men de målsætninger, der blev fastsat for 2025 ventes ikke at blive opnået.

- Demens er i sandhed en sygdom, som skaber bekymring i offentligheden på global plan. Over 60 procent af dem, som lever med demens, bor i lavindkomst- eller mellemindkomstlande.

Det siger Katrin Seeher, som er specialist i sygdommen i WHO's departement for mentale sygdomme.

Seeher påpeger, at demens også kan ramme yngre aldersgrupper. Omkring 10 procent af alle tilfælde er hos personer, der er yngre end 65 år.

Men risikoen for at blive ramt af sygdommen kan reduceres ved at undgå forhøjet blodtryk, diabetes, depression, usund kost, tobak og alkohol, fremhæver WHO.

- Det er dette, som vi kan fremme for at gøre vore hjerner sundere og mindske det kognitive forfald og risikoen for demens. Dette kan påbegyndes, når man er ung, pointerer WHO-eksperten Tarun Dua.