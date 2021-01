WHO: Fattige lande vil få coronavacciner inden for få uger

Allerede tidligt under pandemien blev der dannet en international vaccinealliance ved navn Covax, som har indgået aftaler om to milliarder doser vaccine.

Verdens fattigste lande kan vente at modtage deres første coronavacciner i perioden fra sidst i januar frem til midt i februar, oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO, torsdag.

- De første af disse vil blive leveret inden for få uger, siger WHO's vaccinedirektør, Kate O'Brien.

Det er et erklæret mål for Covax-alliancen at sikre vacciner for 20 procent af befolkningen i hvert af de lande, som er med. Det skal ske inden årets udgang.

Til et spørgsmål om, hvor hurtigt lavindkomstlande i Afrika vil få deres vacciner, siger O'Brien ved et WHO-pressemøde:

- Vi har adgang til over to milliarder doser vaccine. Vi vil antageligt levere dem sidst i januar og i første halvdel af februar. På den måde vil lande i Afrika og i Sydasien få deres vacciner.

WHO har for øjeblikket registreret 63 kandidatvacciner, som er testet på mennesker. 21 af dem er nået frem til den sidste fase med massetest.

Der er ved at blive udviklet yderligere 172 kandidatvacciner i laboratorier, hvoraf en hel del ventes at blive testet på mennesker senere.

- Det er virkelig meget store mængder, som er ved at blive udviklet, siger O'Brien.

Med hensyn til de nye mutationer af virusset, som er opdaget i Storbritannien og Sydafrika, siger WHO-eksperter, at disse er mere smitsomme, men at der ikke er nogen tegn på, at vaccinerne ikke vil virke mod dem. De fastslår, at vaccinerne under alle omstændigheder er lette at justere.