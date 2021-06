WHO: Europa er langt fra uden for covid-19 fare

Verdenssundhedsorganisationen WHO's direktør for det europæiske kontinent, Hans Kluge, siger, at covid-vaccinationerne i Europa langt fra er tilstrækkelige til at forhindre nye smittebølger.

På et pressemøde i København torsdag understreger han, at der i henhold til WHO's vurderinger skal være mindst 80 procent fuldt vaccinerede i den voksne befolkning, før kravene om at holde afstand kan lempes.

- I den nuværende situation har omkring 50 procent af EU's voksne indbyggere fået den første vaccination og omkring 25 procent har fået to sprøjter, siger Kluge.

I den region, som WHO definerer som Europa, og som omfatter 53 lande - heraf flere i Centralasien - er 30 procent af indbyggerne vaccineret med mindst en dosis covid-19 vaccine, mens 17 procent er fuldt vaccineret.

Hans Kluge fastslår, at der i regionen har været et fald i antallet af nye smittetilfælde, i antallet af hospitalsindlæggelser og i antallet af dødsfald gennem to måneder.

Men han advarer landene om, at der er en risiko for, at man gentager sidste sommers "fejltagelse" med at ophæve restriktioner for tidligt, hvilket førte til et tilbagefald sidste efterår.

- Hen over sidste sommer steg antallet af tilfælde gradvist i de yngre befolkningsgrupper, hvorefter den blev spredt til ældre grupper og så til en ødelæggende genopblussen med nedlukninger og tab af menneskeliv i efteråret og vinteren 2020.

Han opfordrer alle lande til at tage ved lære af "sidste års lærestreg i udlandet" ved at handle hurtigt ved stigninger i smittetilfælde og ved hurtige test og smittesporinger."