WHO: E-cigaretter kan få flere unge til at ryge

- Flertallet af brugerne af e-cigaretter fortsætter med at anvende e-cigaretter og cigaretter samtidig, hvilket kun har lidt eller slet ingen gavnlig effekt på sundhedsrisici og påvirkning, lyder det i en rapport fra WHO.

Organisationen frygter desuden, at unge mennesker kan blive afhængige af e-cigaretter. Det gælder også unge, der ikke tidligere har røget.

E-cigaretterne indeholder nikotin, men ikke tobak. Ifølge producenterne kan e-cigaretterne hjælpe rygere med at kvitte traditionelle cigaretter.

Men den påstand punkterer WHO, som påpeger, at der ikke er bevis for, at det er tilfældet. Tværtimod viser tal fra USA, at e-cigaretterne har ført til, at flere unge mennesker ryger.

Det siger Vinayak Prasad, der er programleder for WHO's tobakskontrol.

- Så det er også en indgang (til at begynde at ryge, red.) for unge mennesker, siger Prasad til nyhedsbureauet Reuters.

De elektroniske cigaretter - også kaldet e-cigaretter - og andre nye nikotinprodukter er blevet mere udbredt på verdensplan.

Men fremover skal salg og brug af e-cigaretter i højere grad reguleres af lovgivning, mener WHO.

- Hvis man forbyder det, er det fint. Og hvis man ikke gør, skal man ikke lade det være frit tilgængeligt i markedet, for de unge mennesker begynder på det, siger Prasad.