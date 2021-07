WHO: Delta-variant risikerer at ødelægge fremskridt mod corona

Sådan lyder advarslen fredag fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Verden risikerer at miste hårdt vundet terræn i kampen mod coronavirus, hvis ikke der kommer bedre styr på spredningen af den mere smitsomme Delta-variant.

Udmeldingen kommer, efter at antallet af nye smittetilfælde med coronavirus de seneste fire uger er steget med 80 procent i de fleste dele af verden.

Det oplyser WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fredag.

I samme periode er antallet af døde med covid-19 i Afrika, hvor kun 1,5 procent af befolkningen er vaccineret, også steget med 80 procent.

- Hårdt vundne fremskridt er i fare for at gå tabt, og mange landes sundhedsvæsner er overbebyrdede, siger han på et pressemøde.

Ifølge WHO er Delta-varianten, der første gang blev opdaget i Indien, registreret i 132 lande. Det gør den til den mest dominerende variant af coronavirus.

Varianten bliver af USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) beskrevet som værende lige så smitsom som skoldkopper, og den kan føre til alvorlig sygdom.

Det viser et internt notat fra CDC, som avisen Washington Post har set.

- Vi kæmper mod det samme virus, men det er et virus, der er blevet hurtigere og bedre tilpasset til at sprede sig mellem os mennesker, siger WHO's krisechef, Mike Ryan.

Han advarer om, at verden er nødt til at få bedre styr smittespredningen med coronavirus, inden det muterer igen til noget endnu værre end Delta-varianten.

- Delta er en advarsel om, at virusset udvikler sig, men det er også en påmindelse om, at der er brug for handling, inden farligere varianter dukker op, siger Mike Ryan.

Han understreger dog, at coronavaccinerne fortsat ser ud til at give god beskyttelse mod Delta-varianten.

Flere lande har meldt om en stigning i antallet af indlagte coronapatienter på grund af Delta-varianten. Men indtil videre har WHO ikke registreret højere dødelighedsrater på grund af varianten.

Det oplyser ledende epidemiolog hos WHO Maria Van Kerkhove.