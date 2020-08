Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalsektretær i WHO, vurderer, at pandemien bliver langvarig. (Arkivfoto)

WHO: Coronapandemien vil kunne mærkes i flere årtier

Coronapandemien blev 30. januar erklæret som en international sundhedskrise. Den status har WHO nu forlænget.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at coronapandemien bliver langvarig.

Det skriver WHO i en pressemeddelelse lørdag efter et møde i organisationens kriseudvalg fredag.

På kriseudvalgsmødet blev det slået fast, at coronavirusset stadig udgør en global sundhedskrise.

- Pandemien er en sundhedskrise, vi kun ser en gang hvert århundrede, og dets effekt vil kunne mærkes i flere årtier fremover, sagde generalsekretæren for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, under sin åbningsbemærkning på fredagens møde.

Coronapandemien blev 30. januar erklæret for en international sundhedskrise af WHO. På det tidspunkt var der færre end 100 smittetilfælde og ingen coronarelaterede dødsfald.

- Mange lande, der troede, at de var ovre det værste i pandemien, oplever nye udbrud. Nogle, der var mindre berørte i de tidligste uger, ser nu stigende antal smittede og døde.

- Omvendt har nogle med store udbrud bragt situationen under kontrol, sagde Ghebreyesus på fredagens møde ifølge pressemeddelelsen.

Organisationen fremhæver også vigtigheden i, at landene fortsætter deres indsatser for at bekæmpe virusset.

- Vi bemærker vigtigheden af vedvarende samfundsmæssige, nationale, regionale og globale indsatser mod covid-19, skriver WHO i pressemeddelelsen.