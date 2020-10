WHO: Antal daglige døde i Europa er steget 40 procent på en uge

Antallet af daglige coronarelaterede dødsfald i Europa er steget med 40 procent på en uge.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til BBC.

Talskvinde for WHO Margaret Harris fortæller, at Frankrig, Spanien, Storbritannien, Holland og Rusland står for størstedelen af smittetilfældene, der i samme periode er steget med en tredjedel.