WFP vil halvere nødhjælp til Houthi-områder i Yemen

Tiltaget træder i kraft i midten af april og skyldes manglende finansiering samt bekymring for, om Houthi-oprørere blokerer for, at nødhjælpen kan nå frem.

Halveringen kan få store konsekvenser i Yemen.

Her er der samtidig frygt for, at et udbrud af coronavirus kan ramme det borgerkrigshærgede land og dets befolkning hårdt.

- WFP's operation i Yemen står over for kritisk mangel på finansiering og har ikke noget andet valg end at reducere nødhjælpen med 50 procent for at undgå et totalt stop for hjælpe i fremtiden, siger en talsmand.

Derfor vil WFP fra midten af april give nødhjælp til familier hver anden måned i stedet for hver.

FN's Fødevareprogram er med til at sørge for mad på bordet til 12 millioner mennesker i Yemen hver måned.

80 procent af dem bor i Houthi-kontrollerede områder.

En national våbenhvile trådte i kraft som svar på coronakrisen torsdag, hvilket har skabt håb for, at borgerkrigen i landet kan få en ende.

Borgerkrigen begyndte i 2014. Det skete, da houthi-oprørere indtog hovedstaden Sanaa og en stor del af landets nordlige områder.

Den saudiskledede, sunnimuslimske koalition, der har opbakning fra USA, greb i marts 2015 ind i Yemen over for houthioprørerne, som har støtte fra Iran.

FN har kaldt situationen verdens største humanitære krise.

Krigen har kostet tusindvis af liv og ført til en alvorlig mangel på mad, rent vand og medicin.