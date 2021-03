Vulkanolog om islandsk udbrud: Vi havde forventet mere

Det skete, efter at der de seneste fire uger har været omkring 50.000 jordskælv i Island. Derfor kunne det godt have tydet på et større udbrud.

Det forklarer Rikke Pedersen, der er vulkanolog og leder på Nordisk Vulkanologisk Center på Islands Universitet.

- Der har været ekstrem seismisk aktivitet i hele 2021, og med den her optakt havde vi nok forventet noget mere, siger hun.

Befolkningen i områderne, der har været berørt af jordskælvene, er derfor også meget lettede over, at der endelig kom et udbrud, og at det er så stille og roligt. Det forklarer Rikke Pedersen.

- Det har virkelig været rigtig ubehageligt for folk med alle de her rystelser, og så bliver man jo også bekymret, siger hun.

Udbruddet begyndte fredag aften omkring klokken 21.

- Det er meget lidt voldsomt. Det er cirka så mildt, som det kan blive med et vulkanudbrud, siger Rikke Pedersen.

Den eneste bekymring lige nu er, når vindretningen skifter og får de gasser, der bliver dannet, til at drive ind mod mere bebyggede områder.

- Det værste er den her gasudvikling, og frygten er, at det ryger ind over mere tæt bebyggede områder på nordsiden af Reykjanes-halvøen og hovedstadsområdet, siger hun.

Men det er relativt lave koncentrationer af gas, og der bliver fulgt nøje med i udviklingen, forklarer Rikke Pedersen.

- Man anbefaler folk, der bor i vindretningen, at lukke døre og vinduer, og det er ikke værre end det, siger Rikke Pedersen.

Det seneste udbrud på halvøen Reykjanes fandt sted for omkring 800 år siden i 1240.

I området er udbrud typisk af en art, hvor lava flyder konstant ud af vulkanen. Det står i modsætning til mere eksplosive udbrud, hvor askeskyer kan blive sendt højt op i luften.

Området har været under øget overvågning, efter at et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,7 ramte i udkanten af Reykjavik 24. februar.