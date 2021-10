Vulkanen på La Palma udløser udgangsforbud

Ned mod et industriområde nær byen Los Llanos, hvor der ligger en cementfabrik.

Det fik mandag de lokale myndigheder til at give områdets beboere udgangsforbud.

- Luk ned og bliv inde i husets inderste rum, hvis det er muligt, skrev myndigheder til områdets beboere via Twitter.

Lavaen har sat ild til dele af fabrikken. Fra branden kommer der en kraftig, tæt røg. Der er risiko for, at røgen er giftig.

Tirsdag eftermiddag fik beboerne fra byerne El Paso og Los Llanos de Aridane igen lov at gå udendørs, da myndighederne ophævede forbuddet. De har testet og godkendt luftkvaliteten. Det skriver Reuters.

Over 3500 mennesker skulle holde sig inden døre.

For en uge siden så det ellers ud til, at udbruddet var ved stilne af. Men i weekenden tog det igen til i styrke, og der blev spyet store lavastykker ud fra vulkanens krater.

Udbruddet har allerede betydet, at mere end 6000 mennesker er blevet tvunget til at forlade hus og hjem.

Men situationen kan meget vel udvikle sig til det værre.

- Med branden på cementfabrikken tror jeg, at der er endnu flere, der vil få brug for hjælp, siger Bjarke Skaanning, katastrofechef for Dansk Røde Kors.

- Jeg tror, at situationen vil fortsætte med at udvikle sig. Og at der vil være flere og flere, der bliver evakueret og får brug for hjælp.

Røde Kors i Spanien har fra start været en del af det nationale beredskab. Her har nødhjælpsorganisationen hjulpet de mange hjemløse øboer med akut støtte.

Røde Kors vurderer, at 1000 familier er blevet hjemløse.

Folk har brug for akut hjælp som husly, mad og anden støtte efter i al hast at være tunget på flugt af den glohede lava.

Først når udbruddet stopper, kan regeringen begynde at lave langsigtede planer. Det kan blive en svær opgave, for lavaen kan gøre det svært for mange at genetablere deres hjem.

- Der er steder, hvor lavaen er 10-20 meter tyk og har lagt sig som en dyne ned over området, siger Bjarke Skaanning.

- Det er jo hård sten. Myndighederne skal finde ud af, om de overhovedet vil lade folk bor der. Det har man ikke taget stilling til endnu.

Der er ikke kapacitet nok på øen til, at man bare flytter befolkningen over i tomme bygninger. Der skal bygges nye huse, så familier igen får fast tag over hovedet.

Det er en enorm opgave, der skal løses, når vulkanen igen falder til ro.

Udbruddet har også ramt øens vigtige bananproduktion, der blandt andet forsyner De Kanariske Øer med bananer.

La Palma har færre turister end de andre Kanarieøer.

En fjerdedel - 150 hektar - af de 600 hektar, lavaen har ødelagt, er landbrug.

- Det er værre end pesten, siger den lokale bonde Antonio Sanchez til AFP.

Lederen fra de lokale andelslandbrug siger til AFP, at man regner med et tab på mellem 120 og 130 millioner euro - svarende til mellem 890-960 millioner kroner.