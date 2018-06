Vulkan i eksplosivt udbrud koster 38 liv i Guatemala

Det står ikke klart, om flere mennesker er fundet døde efter et udbrud i weekenden, eller om det nye dødstal skyldes omkomne i andre eksplosioner i vulkanen mandag.

38 mennesker er omkommet efter et voldsomt vulkanudbrud i Guatemala, oplyser de nationale katastrofemyndigheders øverste chef.

To millioner mennesker er berørt af udbruddet, fortæller katastrofechefen Sergio Cabanas.

I Guatemalas hovedstad måtte folk tørre aske af deres biler og huse, og i lufthavnen har teknikere været i gang med at vurdere, om det er forsvarligt at tillade passagerfly at lande og lette.

Det blev mandag aften dansk tid besluttet, at man kan flyve.

Vulkanen Fuego, som er en af de mest aktive vulkaner i Mellemamerika, gik i weekenden i udbrud.

25 blev søndag meldt omkommet.

Flere byer og marker i området er dækket af aske. Sidst på eftermiddagen søndag begyndte lava at strømme ned ad vulkanens ene side.

En stor del af redningsindsatsen er koncentreret omkring landsbyen El Rodeo, som ifølge Cabanas er ramt af en "flod af lava".

Temperaturen i lavastrømmen er målt til omkring 700 grader celsius, har Guatemalas seismologiske institut oplyst til nyhedsbureauet AP.

Mandag morgen rumlede det igen med eksplosioner fra Fuego, der spyede lava, og redningsarbejdet blev afbrudt flere steder af sikkerhedshensyn.

- Landskabet på vulkanen er helt forandret. Alt er ødelagt, siger vulkanologen Gustavo Chigna til en lokal radio.

Et vidne fra nyhedsbureauet Reuters fortæller fra området, at man har evakueret et større område efter de seneste eksplosioner.

Mandag aften dansk tid ramte et jordskælv i Stillehavet ud for Guatemalas kyst. Der er ikke umiddelbart meldinger om skader.