Vulkan er i udbrud på De Kanariske Øer

Vulkanen Cumbre Vieja er søndag klokken 15.15 gået i udbrud på øen La Palma, der er en del af Spaniens kanariske øer.

Det sker efter flere dage med stigende seismisk aktivitet.

Evakuering af mennesker, der bor tættest på vulkanen, er i gang.

Spansk tv viser billeder af lava, der sprøjter i vejret, og en sky af røg kan ses fra alle dele af øen.

Bravo Tours har ingen gæster på La Palma i øjeblikket, oplyser rejseselskabets presseafdeling. Det samme gælder for selskabet TUI

- Lige nu holder vi egentlig bare øje med, om det er noget, der kan komme til at påvirke de øer, der ligger i nærheden, hvor vi har gæster. Men det ser ikke sådan ud lige nu, siger Mikkel Hansen, pressechef hos TUI.

- Vi har en vagtcentral, som holder øje med vores gæster 24/7. Og sådan er det altid i de her situationer, at hvis der er et vulkanudbrud, jordskælv eller noget andet, som på en eller anden måde kan påvirke vores gæsters ferie, så holder vi jo selvfølgelig øje med det.

- Fordi i tilfælde af, at det er noget, som kan påvirke deres sikkerhed, så skal vi ind og reagere. Men det her er ikke noget, der påvirker vores gæsters ferie, som det ser ud lige nu.

Udenrigsministeriets Borgerservice skriver blandt andet på Twitter, at det kan kontaktes på mail: bbb@um.dk og telefonnummer: 33 92 11 12.

En vulkanekspert fra Spaniens Geografiske Institut, Stavros Meletlidis, siger ifølge Reuters, at der er dannet fem revner på vulkanens bakkekant i nationalparken Cumbre Vieja på den sydlige del af øen. Det er usikkert, hvor længe udbruddet vil vare.

- Vi vil være nødt til at måle lavaen hver dag, og det vil hjælpe os til at regne det ud, siger han.

Ingen er foreløbig kommet til skade under vulkanudbruddet.

De Kanariske Øer er et af Spaniens mes populære turistområder. Men La Palma er ikke det mest populære turistmål i øgruppen.

Flytrafikken til og fra De Kanariske Øer er ikke berørt af vulkanudbruddet.

Ifølge AFP skriver den lokale regering på Twitter, at folk opfordres til at være "ekstremt forsigtige og til at holde sig væk fra udbrudszonen for at undgå unødig risiko".

Ifølge nyhedsbureauet har Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, oplyst, at han vil tage til La Palma.

Sánchez skriver samtidig på Twitter, at turen til USA for at deltage i FN's Generalforsamling er udskudt.

Den foregår i New York, og Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), ventes at være blandt deltagerne.