Vrede østeuropæere taber EU-strid om social dumping på veje

Efter et lettere dramatisk forløb og flere forsøg på at bremse en regulering af godstransportsektoren er Europa-Parlamentet torsdag nået til enighed om et kompromis.

En koalition af østeuropæiske lande havde som erklæret mål at bremse EU's såkaldte vejpakke - men det mislykkedes.

Man er i parlamentet nået til enighed om regler for udstationering, hviletid og cabotage.

Det skal blandt andet forhindre, at chauffører fra andre lande kører transport til en løn, der er langt lavere end i det pågældende land.

- Jeg synes, at vi kan være stolte af det resultat, vi er nået frem til, siger parlamentariker Ole Christensen (S), som har været ordfører på den del af pakken.

Ole Christensen har arbejdet på disse regler i ti år. Han mener, at flere af de store arbejdsgiverorganisationer i Danmark "må have røde ører over, at de ikke har ønsket mere regulering" for at undgå social dumping.

Udstationeringsreglerne betyder, at man med få undtagelser skal køre efter forholdene i det pågældende land. Det vil give en mere fair konkurrence, er målet.

Der sættes også begrænsning af cabotagekørsel, som er kørsel med gods inden for grænserne af et andet land end vognmandens hjemland.

Begrænsningen består i en karensperiode på 60 timer, og lastbilen skal køres til hjemlandet, før der igen kan køres cabotage i et land.

Et af de vigtigste resultater er ifølge Ole Christensen et stop for det, som han kalder smuthuller.

- Mange af de smuthuller, som også danske vognmænd har benyttet sig af, hvor de etablerer såkaldte selskaber i andre lande, og der hyrer arbejdskraft på eksempelvis rumænske vilkår, men som skal køre i de nordiske lande, lukkes, siger Christensen.

Vejpakken er ikke vedtaget endnu. Næste skridt er, at EU-Parlamentet skal forhandle med EU-landenes transportministre og EU-Kommissionen. EU-landene er tidligere blevet enige om deres mandat.

Mange parlamentsmedlemmer fra lande som Litauen, Polen og Rumænien havde kæmpet for at forhindre, at det kom til en afstemning. De har advaret om, at mange virksomheder vil knække på grund af reglerne.

Men trods forsøg på at drukne pakken i knap 1200 ændringsforslag var der igen torsdag flertal for at gå videre.

Det var tæt på deadline. Om to uger lukker det nuværende parlament, og valgkampen er i gang. Dermed ville forslaget fra EU-Kommissionen falde - og parterne kunne begynde forfra efter EU-valget.