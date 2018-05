Vrede franskmænd kræver kursskifte af Macron

Arrangørerne håber, at protesterne kan medvirke til at samle mere støtte til modstanden mod Macrons reformer, der blandt andet indebærer offentlige nedskæringer i statsdrevne virksomheder som det gældsplagede jernbaneselskab SNFC.

Titusindvis af franskmænd er på gaderne i byer landet over for at demonstrere mod præsident Emmanuel Macron og hans reformpolitik.

Fagforbund har siden årets begyndelse gennemført strejker. Siden april har ansatte i SNFC strejket i to dage om ugen. De protesterer blandt andet mod Macrons planer om at udsætte selskabet for konkurrence.

Den 40-årige Macron har hidtil ikke vist tegn på, at han er ved at give efter for presset.

Han blev valgt for godt et år siden på løfter om reformer.

Det er det slagkraftige fagforbund CGT og 80 andre forbund, som arrangerer lørdagens demonstrationer.

De har på forhånd sagt, at der demonstreres i 160 byer i hele landet. Philippe Martinez, generalsekretær i CGT, siger, at Macron bør lytte til den tiltagende vrede.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver hen under aften, at en kvart million franskmænd ifølge arrangørerne demonstrerer over hele landet.

Det er muligvis overdrevet. I hovedstaden Paris demonstrerer ifølge arrangørerne 80.000, men politiet siger, at det er 21.000.

Jean-Luc Mélenchon, leder af det venstreorienterede parti LFI, er i Marseille, hvor han sætter ord på noget af vreden.

Han nævner en række problemer, herunder mangel på personale på hospitalerne, begrænsede pladser på universiteter og mangel på politi i barske kvarterer.

Problemer, som regeringen ifølge Mélenchon ikke løser med den begrundelse, at der mangler penge.

- Vi tror ikke på dig, for du lyver, siger Mélenchon og tilføjer, at Macron-regeringen har givet velhaverne en skattelettelse på 4,5 milliarder euro, der i stedet kunne være investeret i hospitaler.

- Landet er rigt. Landet må dele.

Fredag sagde Macron, at den såkaldte folkelige bølge, som bliver anført af Mélenchon, ikke vil standse ham. Oppositionen har ikke selv fremlagt konkrete forslag, siger præsidenten.