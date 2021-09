Von der Leyen vil hindre ny pandemi med sundhedsunion

Coronapandemien har vist, at der er behov for en europæisk beredskabsmyndighed inden for sundhed.

- Jeg foreslår en ny mission. En sundhedsberedskabsmission for hele EU, som skal bakkes op af en investering på 50 milliarder euro inden 2027.

- Vi arbejder på en europæisk sundhedsunion - også for verdens skyld. Vi har vist, at vi er bedst, når vi arbejder sammen, siger hun.

Hun uddyber, at sundhedsberedskabet skal sørge for, at en sygdom, der opstår lokalt, aldrig igen bliver til et globalt problem, som det skete med coronavirusset.

Det nye sundhedsberedskab kaldet Hera bliver formelt præsenteret af EU-Kommissionen torsdag. Der er imidlertid allerede flere detaljer ude om dets funktion.

Konkret skal det styrke EU's mulighed for at opdage, forhindre og hurtigt reagere, når der opstår nødsituationer, der gælder på tværs af landegrænser, inden for sundhedsområdet.

Det får også til at opgave at udvikle, producere og fordele eksempelvis vacciner og andre værktøjer til at modarbejde sygdomme.

USA har et lignende agentur, som gjorde, at USA var hurtigere ude af starthullerne på vaccineområdet end EU, da coronavirusset bredte sig til hele verden, og det nye EU-beredskab er inspireret af den amerikanske pendant.

EU-Kommissionen håber, at beredskabet kan være oppe at køre allerede fra begyndelsen af næste år.

Sundhedspolitikken har ellers generelt været et område, hvor EU har blandet sig uden om og ladet medlemslandene selv tage ansvar.

Men coronapandemien har altså overbevist EU-toppen om, at der er brug for mere samarbejde på området.

Ifølge von der Leyen er EU efterhånden godt ude på den anden side af pandemien, fordi medlemslandene har samarbejdet.

- En pandemi er en maraton, ikke en sprint. Vi følger videnskaben, vi har leveret til Europa og resten af verden. Vi er lykkedes, fordi vi gjorde det på den europæiske måde, siger hun.

Hun tilføjer, at det ikke er tid til at læne sig tilbage. Det vigtigste er nu at få mere gang i den globale vaccinationsindsats, så det ikke kun er i Europa, at vi er godt med.

EU har derfor doneret 200 millioner ekstra vaccinedoser til lande, som ikke er i EU.

For nylig kunne EU-Kommissionen meddele, at 70 procent af den voksne befolkning i EU er færdigvaccineret.