Von der Leyen truer med eksportforbud for vacciner

I hendes udspil opfordrer hun indtrængende Storbritannien til at sende mere vaccine til EU.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, truer onsdag med, at EU kan indføre et eksportforbud af covid-19-vacciner til lande, der ikke lever op til principperne om "gensidighed".

- Alle muligheder står åbne. Vi står i århundredets krise. Jeg udelukker intet i denne situation, siger von der Leyen.

I henhold til de gældende regler, som blev indført i januar, skal EU potentielt set stramme sin eksportlovgivning for covid-19 vaccine og kun tillade eksport til lande, som også eksporterer vaccine, anfører von der Leyen.

- Eksporttilladelser kan blive gjort afhængige af princippet om gensidighed, understreger hun.

Det betyder med andre ord, at hvis vacciner er produceret i et ikke-EU-land, og dette land forbyder vaccineeksport, så bør EU blokere for leverancer til det land.

EU har godkendt eksport af 41 millioner doser til 33 lande siden begyndelsen af februar, fremfører von der Leyen. Hun siger, at EU nu bør overveje, hvorvidt der skal tillades eksport til lande, som er nået længere i deres vaccinationsprogrammer.

- Vi ønsker pålidelige leveraner af vacciner. Det drejer sig om at sikre EU en fair andel.