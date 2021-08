Von der Leyen opfordrer USA til at åbne grænse for EU-borgere

I stedet vil hun have, at landet skal indføre lignende regler, som dem EU har for rejsende fra USA.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, opfordrer den amerikanske regering til at løfte USA's forbud mod rejsende fra Europa.

Det siger hun onsdag til det tyske medie RND.

- Vi insisterer på, at de samme regler gælder for ankomster i begge retninger. Vi er nødt til at løse dette problem så hurtigt som muligt, og vi er i jævnlig kontakt med vores amerikanske venner, siger kommissionsformanden.

Hun påpeger, at den epidemiologiske situation i USA og EU minder meget om hinanden, og at amerikanerne derfor bør være i stand til at åbne grænserne.

- Det her spørgsmål må ikke trække ud i ugevis, siger von der Leyen.

EU satte i midten af juni USA på sin liste over lande, hvis borgere har lov til at rejse ind i unionen.

Det er dog med det forbehold, at EU's medlemslande selv bestemmer, om de vil åbne grænserne, lige som de også selv afgør, hvilke restriktioner der skal gælde ved eventuel ankomst.

Omvendt gælder et omfattende forbud mod rejser til USA stadig for de fleste borgere fra EU.

Kun amerikanske statsborgere og enkelte andre grupper er undtaget indrejseforbuddet. Det gælder blandt andet nære familiemedlemmer til amerikanske statsborgere samt diplomater og nøgleansatte fra visse internationale organisationer.

Rejseforbuddet fra EU til USA blev indført i marts 2020 af USA's daværende præsident Donald Trump.

Han beordrede en ende på forbuddet i den sidste uge af sin embedsperiode, men Joe Biden annullerede hurtigt ordren igen, efter at han blev indsat som præsident i januar.

Talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki sagde i slutningen af juli, at USA endnu ikke var klar til at løfte forbuddet på grund af bekymringer omkring smittespredning med Delta-varianten i Europa.