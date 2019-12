Von der Leyen lover mere grønt EU

Hendes mål for EU har "kraftige overlap" med medlemslandenes, og klima står blandt de øverste prioriteter.

Der skal også findes en bedre aftale for håndtering af migranter i EU, og unionen skal styrkes i verden, siger hun.

Von der Leyen siger i en tale søndag, at hun og hendes kommission "har et ansvar over for vores børn" om at "efterlade dem en union, der er stærkere end den, vi har arvet".

Formanden for EU-Parlamentet, David Sassoli, siger, at medlemmerne vil mødes ekstraordinært den 11. december - dagen inden EU's stats- og regeringschefer samles til topmøde - for at drøfte kommissionens første grønne udspil.

Von der Leyen har sagt, at hun sigter efter at skære EU's CO2-udledning med 50 procent i 2030.

Det mål blev mødt af kritik fra den grønne gruppe i EU-Parlamentet, der ikke mener, at det er ambitiøst nok.

Hun har også sagt, at hun ønsker et CO2-neutralt Europa i 2050, og at hun ønsker en juridisk bindende aftale om det.

Den nye kommissionsformand rejser mandag til den spanske hovedstad, Madrid, for at deltage i klimamødet COP25. Det kalder hun et godt "udgangspunkt" for den grønne aftale, hun gerne vil have gennemført i EU.

Von der Leyen er chef for 26 kommissærer, der også indtog deres embeder søndag.

Den nye EU-kommission skulle oprindeligt være tiltrådt 1. november. Men EU-Parlamentet afviste at godkende tre kommissærer, og det forsinkede processen.

Søndag markerede EU både skiftet på posten som kommissionsformand, hvor von der Leyen afløser Jean-Claude Juncker, og tiårsjubilæet for Lissabon-traktaten.