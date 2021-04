Von der Leyen følte sig såret og ensom ved sofaoptrin i Tyrkiet

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, følte sig såret og ensom, da hun tidligere i april blev henvist til en sofa under en møde med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Det siger hun i en tale til EU-Parlamentet mandag.

- Jeg kan ikke finde nogen retfærdiggørelse for, hvordan jeg blev behandlet.

- Så jeg må konkludere, at det skete, fordi jeg er en kvinde, siger von der Leyen, der sætter spørgsmålstegn ved, om det samme ville være sket, hvis hun var en mand.

Hændelsen, hun henviser til, fandt sted 6. april, da von der Leyen sammen med EU-præsident Charles Michel havde et møde med Erdogan.

De tre var tirsdag samlet til et møde i det tyrkiske præsidentpalads.

Da de skulle sætte sig, var der dog kun stillet to stole frem. Dem indtog Erdogan og Michel. Tilbage stod en rådvild Ursula von der Leyen, der sagde "øhm", inden hun tog plads i en sofa lidt væk fra de to andre.

Optrinet blev optaget på video og mødte siden stor kritik, blandt andet fra danske EU-parlamentarikere. Michel mødte kritik for blot at sætte sig i stedet for at skride til handling.

Von der Leyen er den første kvindelige EU-leder.

- Jeg følte mig såret, og jeg følte mig ensom som kvinde og europæer.

- Jeg er formand for EU-Kommissionen, og det er sådan, jeg forventer at blive behandlet, når jeg besøger Tyrkiet, men det blev jeg ikke.

- Det viser, hvor langt vi stadig har igen, før kvinder bliver behandlet ligeværdigt - altid og overalt, siger von der Leyen.

Charles Michel har over for EU-Parlamentet givet til kende, at han fortryder situationen. Han forstår godt, at mange kvinder er kritiske over for, hvordan han agerede.

Tyrkiet har tidligere afvist at have skyld for hændelsen, der har fået tilnavnet "sofagate". Alle protokoller blev fulgt, lød forklaringen.