Ursula von der Leyen fremlægger sine planer for et stærkere sundhedsarbejde i EU i en tale til Europa-Parlamentet.

Von der Leyen: Vi har brug for en stærk sundhedsunion

Corona har gjort det krystalklart for EU-formanden, at der er behov for at opbygge en europæisk sundhedsunion.

Coronavirusset, som i løbet af foråret har fået tag i Europa, har synliggjort behovet for et stærkere samarbejde på sundhedsområdet EU-landene imellem.

Det siger EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, i sin tale til EU-Parlamentet onsdag.

Ursula von der Leyen blev valgt til formand for EU-Kommissionen sidste sommer, og det er hendes tale "Unionens tilstand 2020".

- For mig er det krystalklart. Vi har brug for at bygge en stærkere europæisk sundhedsunion, siger hun.

- Og for at begynde at gøre det til virkelighed, må vi drage de første erfaringer fra sundhedskrisen.

Von der Leyen nævner specifikt tre skridt, som hun mener, at EU bør tage.

Før det første skal Det Europæiske Lægemiddelagentur og ECDC, som er det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, styrkes.

Som det næste skridt vil EU-Kommissionen opbygge en ny europæisk myndighed, svarende til Styrelsen for Avanceret Biomedicinsk Forskning og Udvikling (Barda).

Det en instans under de amerikanske sundhedsmyndigheder.

En EU-pendant skal gøre EU stærkere over for grænseoverskridende trusler og nødsituationer. Myndigheden skal blandt andet være med til at sikre, at forsyningsvejene for særligt medicin kan holdes intakte.

Som det sidste mener von der Leyen, at det "står klarere end nogensinde", at der er behov for at diskutere, om EU skal have flere kompetencer på sundhedsområdet.

Hun mener, at den diskussion blandt andet skal tages på efterårets konference om Europas fremtid. Her skal magtfordelingen mellem EU's medlemsstater og EU drøftes.

I Ursula von der Leyens tale fylder coronapandemien en stor del. I forhold til en vaccine mod coronavirusset lægger hun ligeledes stor vægt på, at samarbejde er afgørende.

- Ingen af os vil være i sikkerhed, før vi alle er i sikkerhed - uanset hvor vi bor, uanset hvad vi har. En tilgængelig, ikke dyr og sikker vaccine er den mest lovende måde at gøre det på, siger hun.

- I begyndelsen af pandemien var der ingen finansiering, ingen globale rammer for en covid-vaccine - der var bare travlt med at være den første til at få en.

Ursula von der Leyen fremhæver, at EU-Kommissionen har tilsluttet sig det globale vaccineinitiativ Covax. Det er delvist funderet i FN-organisationen WHO og skal sikre vacciner til fattigere lande.

Samtidig har EU sendt et bidrag på 400 millioner euro, svarende til 2,98 milliarder danske kroner, til projektet.

- Vaccinenationalisme sætter liv i fare. Vaccinesamarbejde redder liv, siger EU-formanden.