Brandvæsenet i New South Wales kæmper med op mod 150 brande i delstaten. I løbet af fredagen har myndighederne udstedt "emergency warnings", som er det højeste advarselsnivaue, i forbindelse med ni af brandene. De fleste af dem befinder sig i områderne nord for Sydney.

Voldsomme naturbrande eskalerer i Australien

2000 brandfolk kæmper mod forværrede brande i New South Wales. En megabrand på størrelse med Fyn hærger nord for Sydney, som er indhyllet i et tykt røgtæppe.

Efter en uge, hvor talrige skovbrande har hærget den australske delstat New South Wales, og et tykt tæppe af røg har omsluttet delstatens borgere, er situationen fredag blevet yderligere forværret.

