Voldsom uro i New Delhi før Trump-besøg

Under uroligheder udløst af loven er mindst 30 mennesker blevet dræbt.

En politimand blev dræbt i New Delhi mandag under voldsomme optøjer og protester mod nye love om statsborgerskab.

Den nye lov, som også har vakt bekymring mange steder i udlandet, har ført til udbredt kritik af den indiske premierminister, Narendra Modi.

Modi bliver beskyldt for at ville gøre Indien til en hindunation, hvor landets 200 millioner muslimer bliver marginaliseret.

I et overvejende muslimsk område af New Delhi kom det sent mandag til voldsomme gadekampe, hvor politi anvendte tåregas og røggranater.

En politimand blev dræbt af slag i hovedet, mens en anden politimand blev kvæstet.

Trump, som ankom til byen Ahmedabad i delstaten Gujarat tidligt mandag, skulle sent på dagen ankomme til hovedstaden efter at have besøgt mausoleet Taj Mahal med sin hustru Melania Trump.

Højtstående kilder i den amerikanske delegation siger, at Trump blandt andet vil tale om religionsfrihed, når han mødes med de indiske ledere fra Modis regering.

Det overordnede formål med Trumps besøg i Indien er at styrke de militære bånd mellem de to store lande.

Blandt andet vil USA levere militære helikoptere til Indien for tre milliarder dollar (næsten 21 milliarder kroner).

Samtidig skal samhandlen mellem landene forbedres, efter at have været påvirket af en protektionistisk handelspolitik hos såvel Trump som hos Modi.

Det vil sige, at de begge tilgodeser indenlandske virksomheder.