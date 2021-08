Voldsom storm truer Haitis katastrofeområde

Redningshold i Haiti fortsatte tirsdag en desperat eftersøgning efter overlevende fra et skælv i weekenden, mens en voldsom storm var på vej ind over det fattige land.

Begge tal ventes at stige i de kommende døgn, da mange mennesker ligger begravet under de næsten 40.000 ødelagte boliger omkring 160 kilometer vest for hovedstaden Port-au-Prince.

- Utallige ligger under murbrokkerne. Huse, kirker, skoler og infrastruktur blev jævnet med jorden, siger Tony Boursiquot, som arbejder for nødhjælpsorganisationen Håbets Stjerne i Haiti.

Hospitaler er overbebyrdede med tusindvis af kvæstede patienter, mens myndighederne advarer om nye ødelæggelser, når den tropiske storm "Grace" går over landet.

- Vi har absolut ingen idé om, hvordan vi skal komme igennem alt det her, siger en 26-årig jordemor, Aline Cadet, som hjælper ofre i den hårdt ramte by Port-Salut.

Frygten for efterskælv har fået mange til at sove under åben himmel, og ved hospitalerne er der rejst teltbyer. Men stormen og det medfølgende voldsomme regnvejr har fået mange til at trodse advarsler og søge ind under tag.

Det er stadig vanskelig at få bragt lægemidler og anden nødhjælp frem til det værst ramte område ved byen Les Cayes i det sydvestlige Haiti.

- Arbejdet skal accelereres. Vi må mangedoble vores indsats for hurtigt at nå så mange som muligt, hedder det i et tweet fra premierminister Ariel Henry.