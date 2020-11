Voldsom smittespredning fører til fuld nedlukning af Østrig

I stedet for den delvise nedlukning af forretninger, som er gældende nu, skal alle ikke nødvendige butikker holde helt lukket i tre uger.

Det fremgår af et udkast, som nyhedsbureauet Reuters har læst.

Østrig gør sig klar til en omfattende nedlukning af samfundet for at få bremset smitten med covid-19.

Det vil ske fra tirsdag til 6. december.

Der vil være tale om en fuld nedlukning på linje med den, som regeringen i Wien indførte i foråret, da pandemien ramte første gang. Det er anden bølge, der nu med fuld kraft rammer Østrig.

Anbefalingen om at holde sig inden døre fra klokken 20 om aftenen til klokken seks om morgenen har ikke kunnet forhindre, at smitten spreder sig med stor fart.

Fredag blev der sat ny rekord med 9589 smittede i forhold til torsdag. Antallet af smittede per 100.000 indbyggere har nået 554. 54 personer var døde med covid-10 fra torsdag til fredag, og landets hospitaler melder om, at de er under pres fra de mange syge.

Der bor 8,9 millioner mennesker i Østrig. I Danmark med godt 5,8 millioner indbyggere blev der fredag for døgnet registreret 1037 smittede. Én var død med covid-19.

Ældre skoleelever i Østrig bliver allerede fjernundervist derhjemme. Det samme skal nu også til at ske for de mindre børn.

Kansler Sebastian Kurz vil holde et pressemøde klokken 16.30, hvor han vil gøre rede for de nye indskrænkninger i kampen mod coronasmitten.