Voldsom skovbrand opsluger dele af californisk guldfeberby

Hvad der engang var hovedpassagen for tusindvis af guldfeberramte amerikanere, er nu blot en gold og øde plet på det nordcaliforniske kort.

Skovbranden Dixie, der i de seneste tre uger har hærget i den amerikanske delstat, nåede for nylig byen Greenville, og torsdag kunne myndigheder oplyse, at en central passagevej i den historiske by er brændt ned til grunden.

- Trods en tapper indsats fra brandmænd, luftberedskab og ordensmagten for at beskytte liv og ejendom, fandt branden vej ind til Greenville, skriver det lokale beredskab i en pressemeddelelse torsdag.

Det er endnu uklart, hvor mange bygninger der er blevet ødelagt i Greenville, men talsperson for beredskabet Serena Baker siger ifølge avisen Los Angeles Times, at tre fjerdedele af byens bygninger er brændt ned.

Ingen er døde eller kommet til skade i forbindelse med branden. Indbyggere har søgt ly for ilden i nærliggende byer.

- Det var som en krigszone derude, siger indbyggeren Rhonda Reames ifølge Los Angeles Times til tv-stationen KXTV-TV.

Hun måtte se til, mens ilden åd træer, blæste ind over byen og fik gasflasker til at eksplodere.

Curtis Machlan, der bor i Greenville, men i øjeblikket befinder sig i udlandet, fortæller til Los Angeles Times, at han fik et opkald fra en kammerat, der fortalte ham, at hans hus var blevet reduceret til aske.

- Det er som at miste en, man har nær, siger han om huset, som gik op i flammer sammen med en livslang samling af memorabilia og familiearvestykker.

Branden Dixie har været i gang i cirka tre uger og berørt omkring 1300 kvadratkilometer land. Beredskabet i området oplyste torsdag morgen lokal tid, at 35 procent af branden var under kontrol.

Branden er blot den seneste i en række af voldsomme skovbrande, der har ramt Californien i de seneste år.

Delstatens fem mest voldsomme skovbrande er alle indtruffet inden for de seneste tre sæsoner for skovbrande. Dixie er indtil videre den sjette mest voldsomme skovbrand i delstatens historie.