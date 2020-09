Voldsom brand brudt ud på havnen i Beirut

En stor brand er torsdag brudt ud på havnen i Beirut, lidt over en måned efter at havnen og store dele af den libanesiske hovedstad blev hærget af en enorm eksplosion.

Branden er brudt ud på en del af havnen, som ligger i ruiner, hvorfra den sender en sort søjle af røg op over byen.

Militæret er blevet sat ind for at få kontrol over branden. En officer oplyser til Reuters, at branden er begrænset til dette område.

Men synet af branden har alligevel rystet byen, som kæmper med en dyb økonomisk krise, der udgør den største krise for stabiliteten i Libanon siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.

Ifølge den libanesiske hær kan branden være opstået af, at et lager af olie og bildæk brød i flammer. Men den endelige årsag er endnu ikke bekræftet.

Tv-billeder viser, at militære helikoptere kaster vand over havnen.

En repræsentant for hæren oplyser til den libanesiske tv-station AlJadeed, at det ikke er afklaret, hvilke materialer der brænder.

Men han opfordrer befolkningen til at forholde sig roligt, da branden er centreret om havnen og ikke ser ud til at sprede sig.

Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne i forbindelse med branden.

Men mange indbyggere i Beirut er traumatiseret af eksplosionen, der i sidste måned kostede omkring 190 mennesker livet.

Og derfor har flere borgere valgt at forlade byen efter synet af branden, skriver Reuters.

En af dem er 49-årige Majed Hassanein, som er ved at rejse ud af byen med sin kone og to børn.

- Jeg er tvunget til at få dem ud af Beirut, væk fra røgen og branden, som hærger havnen igen, siger han til Reuters.

Han fortæller, at hans søn stadig er i chok efter eksplosionen 4. august, hvor omkring 6000 personer blev kvæstet, og 300.000 blev efterladt uden tag over hovedet.

Ifølge Røde Kors i Libanon er der dog ikke frygt for, at branden skal forårsage en ny eksplosion.