Her ses et billede fra en video, hvor en 12-årig pige blev lagt ned af politiet.

Voldsom anholdelse af 12-årig pige ryster Hongkong

Politiet i Hongkong er kommet under massiv kritik, efter at en video af en 12-årig pige, der bliver brutalt anholdt af politiet, er gået viralt.

Det skriver CNN.

Videoen, der er blevet offentliggjort af en studentergruppe, viser pigen, der går på fortovet søndag, indtil en betjent prøver at stoppe hende.

Pigen begynder at løbe, hvorefter politibetjente tackler hende og lægger hende ned på jorden.

Ifølge politiet overtrådte pigen byens forbud mod at samle sig mere end to personer, da hun deltog i en demonstration.

- Da en betjent henvendte sig, løb hun pludselig væk på en mistænksom måde, lyder det i en erklæring fra politiet i Hongkong.

- Betjente jagtede hende og fandt det nødvendigt at anvende magt, lyder det videre.

Politiet oplyser desuden, at pigen fik en bøde på 258 dollar - svarende til 1600 kroner.

Claudia Mo, prodemokratisk parlamentsmedlem, kalder anholdelsen et eksempel på, hvor "unødvendigt provokationssøgende politiet er", skriver The Guardian.

Pigens mor siger, at hun har til hensigt at indgive en officiel klage. Pigen var ifølge sin mor på indkøb med sin 20-årige storebror, og pigen forsøgte at løbe væk, fordi hun blev bange.

Den 12-årige pige var forslået og havde flere skrammer efter anholdelsen. Pigens storebror fik ligeledes en bøde, melder moren ifølge The Guardian.

Søndag blev knap 300 demonstranter i Hongkong anholdt ifølge politiet, hvilket er det højeste antal, siden at Kina indførte den omstridte sikkerhedslov.

De demonstrerede mod udsættelsen af valget til det lokale parlament, der skulle have fundet sted søndag, men først bliver om et år.

Situationen med coronavirus er blevet brugt som forklaring på udsættelsen.

I juni indførte Kina en ny sikkerhedslov, som blandt andre menneskerettighedseksperter fra FN har været ude at kritisere.

Loven forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel op til livstid.