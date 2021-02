Vold og trusler mod tyske politikere stiger brat i 2020

Det fremgår af et dokument fra ministeriet, som nyhedsbureauet dpa har set.

Af disse er der 1247 tilfælde af krænkelser. 403 sager handler om afpresning og trusler, 228 om skader på ejendom og 212 tilfælde af hadtale.

Der er meldt om 78 tilfælde af voldsforbrydelser mod politikere i 2020. De omfatter blandt andet 48 sager om afpresning, 17 om fysiske skader, syv tilfælde af ildspåsættelse, et drabsforsøg. I en enkelt sag er der anvendt sprængstof.

Ud af disse sager har 374 været i forbindelse med de restriktioner, der er indført under coronasmitten.

De har ifølge indenrigsministeriet udløst "stigende protester og modstand mod staten og dens repræsentanter eller mod personer, der anses for politisk ansvarlige for de begrænsende indgreb".

Torsdag frigav indenrigsministeriet i Berlin tal, der viste, at antallet af forbrydelser begået af højreekstreme i 2020 steg til det højeste niveau i fire år.

Politiet melder om 23.080 sager. Det er en stigning på 700 i forhold til året inden ifølge AFP.

Petra Pau fra partiet Die Linke, som er en af parlamentets næstformænd, var den første til at offentliggøre tallene. Hun siger til avisen Tagesspiegel, at hun ikke er overrasket.

- Accepten af vold som erstatning for politik er stigende, konstaterer hun.

Hun mener, at coronapandemien har sat gang i højreradikal vold på samme vis, som det skete under flygtningekrisen i 2015 og 2016. Her tog Tyskland imod hundredtusinder af flygtninge, mange af dem fra Syrien.