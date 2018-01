Vogue suspenderer fotografer efter påstande om seksuel adfærd

Det oplyser redaktør på Vogue Anna Wintour søndag.

Hun siger, at beskyldningerne mod sine to "personlige venner" har været "svære at høre og hjerteskærende at konfrontere".

- Jeg tror stærkt på værdien af anger og tilgivelse. Men jeg tager påstandene meget alvorligt. Derfor har vi på Conde Nast (Vogues udgiver, red.) besluttet at sætte vores samarbejdsforhold med begge fotografer på pause, udtaler hun.

15 nuværende og tidligere modeller fortalte til The New York Times lørdag, at 71-årige Bruce Weber har udsat dem for det, avisen beskriver som et mønster af unødvendig nøgenhed og seksuel adfærd under tvang.

Modellen Robyn Sinclair beskriver, hvordan Bruce Weber gennem blandt andet vejrtrækningsøvelser lokkede modellerne til at røre både sig selv og ham.

- Jeg husker, at han stak sine fingre ind i min mund og rørte ved mine kønsdele. Vi har aldrig haft sex eller noget, men der skete mange ting. Der var meget røren og forulempelse, siger han til The New York Times.

Bruce Weber, der har fotograferet kampagner for Ralph Lauren, Calvin Klein og Abercrombie & Fitch, nægter beskyldningerne og siger gennem sin advokat, at han er "fuldstændig chokeret og ked af det over disse skandaløse påstande".

13 mandlige modeller og assistenter beskylder 63-årige Mario Testino, der til det kommende nummer af Vogue har fotograferet den kongelige familie i Storbritannien, Madonnas datter samt Serena Williams og hendes døtre, for upassende seksuel opførsel.

Modellerne og assistenterne fortæller til The New York Times, at der i flere tilfælde var tale om berøring og onani.

- Jeg så ham med sine hænder nede i folks bukser mindst ti gange om dagen, fortæller fotografassistent Thomas Hargreave, der arbejdede med Testino mellem 2008 og 2016.

- Mario opførte sig som om, det hele var én stor joke, men det var ikke sjovt. De fyre, der blev sat i en sådan situation, vidste ikke, hvad de skulle gøre. De ville kigge på mig spørgende, som om de sagde: Hvad sker der? Hvordan håndterer jeg det her? Det var forfærdeligt, siger Thomas Hargreave.

Mario Testino nægter beskyldningerne, og hans advokater har sat spørgsmålstegn ved troværdigheden af kilderne.

Seksuel chikane er blevet et stort emne, efter at en lang række kvinder stod frem med beskyldninger mod Hollywood-produceren Harvey Weinstein i efteråret.