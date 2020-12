Det berømte fyrværkerishow ved Operahuset i Sydney tiltrækker normalt over en million tilskuere, men i år må folk nøjes med at se det på fjernsynet. (Arkivfoto)

Virusudbrud tvinger folk til at droppe nytårsplaner i Sydney

Millioner af borgeres nytårsplaner i den australske storby Sydney hænger i en tynd tråd, efter at myndighederne onsdag har indført nye restriktioner.

Det skriver det australske medie ABC News.

Årsagen er, at et virusudbrud, der blev opdaget for nylig, har spredt sig fra et ellers nedlukket område i den nordlige del af byen.

De nye restriktioner betyder, at folk kun må få fem gæster på besøg nytårsaften i stedet for ti. Udendørs forsamlinger bliver også skåret ned fra 50 til 30. Det oplyser delstatslederen i New South Wales, Gladys Berejiklian.

Det nye virusudbrud blev opdaget kort før jul i den nordøstlige del af Sydney i et område ved navn Northern Beaches.

På trods af at myndighederne hurtigt indførte en hård nedlukning af området for at forhindre smitten i at sprede sig, så har myndighederne det seneste døgn registreret seks nye smittetilfælde i den vestlige del af byen.

I alt er 147 personer nu blevet testet positive for coronavirus i forbindelse med det seneste udbrud.

Gladys Berejiklian oplyser, at politiet i begyndelsen af ugen gav et brudepar og alle deres 20 gæster bøder på 1000 australske dollar svarende til cirka 4500 kroner for at forlade det nedlukkede område i Northern Beaches for at blive gift i Sydney centrum.

Politiet har også udstedt bøder til flere personer, efter at hundredvis af mennesker juledag festede for tæt sammen på en af Sydneys mange strande.

Tirsdag truede den australske minister for immigration Alex Hawke med at deportere flere af de deltagende.

På grund af virusudbruddet planlægger myndighederne også at lukke Sydneys havnefront nytårsaften.

Det sker for at forhindre folk i at se det berømte fyrværkerishow ved Operahuset. Showet tiltrækker normalt op mod en million gæster.

Men i år opfordrer regeringsleder Gladys Berejiklian alle byens borgere til at se fyrværkeriet på tv.