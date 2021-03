Virusudbrud lukker Trumps golfresort i Florida midlertidigt

En af kilderne fortæller, at nogle af resortets ansatte er blevet sat i karantæne "ud fra et forsigtighedsprincip", og at dele af resortet er blevet lukket for en kort periode.

- Da nogle af vores medarbejdere for nylig er blevet testet positive for covid-19, vil vi midlertidigt indstille vores aktiviteter i strandklubben og i a la carte-spisesalen, oplyser resortets ledelse i en e-mail ifølge The Washington Post.

Det bliver ikke oplyst, hvor mange ansatte der er smittet.

I januar fik Mar-a-Lago en formel advarsel af Palm Beach County for at have overtrådt amtets coronarestriktioner. Det skete, efter at billeder fra stedet af en nytårsfest var blevet offentliggjort.

Billederne viste, at mange af gæsterne ikke bar mundbind.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Donald Trump og hans familie flyttede officielt fra Washington D.C. til Mar-a-Lago 20. januar, hvor Joe Biden blev svoret ind som præsident i USA efter Trump.

Efter flere uger uden for rampelyset talte Trump på konferencen Conservative Political Action Conference i Orlando i Florida 28. februar. Her brugte han lejligheden til at gentage sin påstand om, at han vandt valget i 2020 og antydede, at han muligvis vil stille op igen i 2024.

I oktober sidste år var Trump indlagt på hospitalet i flere dage, efter at han var blevet smittet med coronavirus. Også hans hustru, Melania, og deres søn, Barron, blev testet positive.

Ifølge The New York Times skal Mar-a-Lago være vært for flere republikanske begivenheder i april.