Virusudbrud kan udløse aflysning af Kinas årlige folkekongres

Kina ventes mandag at beslutte, om den årlige samling af parlamentet, Den Nationale Folkekongres (NPC), skal aflyses på grund af det virusudbrud, der har kostet over 2500 mennesker livet i landet, mens næsten 80.000 personer er smittet.

Udbruddet har sat dele af det kinesiske samfund i stå på grund af de mange tiltag, som regeringen har taget for at inddæmme smitterisikoen. I flere byer er der blandt andet indført rejserestriktioner og delvist udgangsforbud.

Kongressen, der efter planen skal begynde 5. marts og traditionelt varer ti dage, har deltagelse af næsten 3000 delegerede fra hele Kina.

De delegerede siger formelt god for beslutninger, som det enerådende kommunistparti allerede har truffet.

Mange af de lokale toppolitikere, som normalt drager til hovedstaden Beijing i marts for at tage del i samlingen, er travlt optaget af at bekæmpe virusudbruddet i deres regioner.

NPC's organ, Den Stående Komité, samles mandag for at diskutere en aflysning eller udsættelse af folkekongressen.

Ling Li, der underviser i kinesisk politik ved universitet i Wien i Østrig, anser en aflysning for "meget sandsynlig". Især hvis virusudbruddet tager til i omfang.

- Hvis situationen ikke forbedres væsentligt inden mandag, så vil en beslutning om ikke at udsætte NPC-konferencen være ufornuftig og signalere et desperat forsøg fra myndighederne på at opretholde en forestilling om en politisk normalitet, som ikke er der, siger hun.