Virusramte Melbourne er skyld i rekordhøjt smittetal

Langt de fleste af de nye smittetilfælde knytter sig til Victorias hovedstad, Melbourne.

Yderligere to personer - to mænd i 80'erne - har mistet livet efter coronasmitte, hvilket bringer det samlede antal coronarelaterede dødsfald i Australien op på 113.

Omkring fem millioner mennesker i Melbourne begyndte i sidste uge en seks uger lang nedlukning for at stoppe et nyligt udbrud af smitte.

Indbyggerne i millionbyen skal opholde sig hjemme, bortset fra når de dyrker motion eller køber essentielle varer som mad og medicin.

Trods den strenge nedlukning siger mange indbyggere, at de støtter tiltagene.

Embedslæge i Victoria Brett Sutton advarer torsdag om, at Victoria kan risikere op mod 1000 døde om dagen, hvis delstaten ikke fortsætter nedlukningen. Det skriver Sydney Morning Herald.

Men med nedlukningen er Sutton håbefuld i forhold til, at antallet af nye smittetilfælde vil falde senere denne uge.

Victoria har i alt 2128 aktive tilfælde med coronavirus, hvilket også er det højeste antal, siden pandemiens udbrud.

- Vores restriktioner er kun en uge gamle. Det vil tage noget tid at bringe antallet ned på et stabilt niveau, siger Daniel Andrews torsdag ifølge Sydney Morning Herald.

De australske myndigheder har i praksis forsøgt at afskære de andre australske delstater fra Victoria. Det er sket med grænselukninger mellem delstaterne.

Med 113 coronadødsfald og et indbyggertal på omkring 25 millioner er Australien stadig et af de lande, som er sluppet relativt let under coronaviruspandemien.