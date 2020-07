Virusprotester præger for fjerde dag Beograd midt i nyt udbrud

Tusinder af mennesker er fredag for fjerde dag i træk stimlet sammen i Serbiens hovedstad, Beograd, for at protestere over regeringens coronahåndtering.

Hundredvis har ifølge AP forsøgt at storme parlamentet.

De flyttede et stort metalhegn foran bygningen, men blev skubbet tilbage af betjente, som brugte deres skjolde.

Protesterne kommer samtidig med en stigning i antallet af smittetilfælde både i Serbien og flere andre balkanlande.

Med 18 nye coronadødsfald og 386 nye smittede fredag oplevede Serbien således sin hidtil største smittestigning.

Premierminister Ana Brnabic beskriver den som "dramatisk".

- Når det drejer sig om demonstrationer, så er der ingen adfærd, som er mere uansvarlig lige nu, siger Brnabic ifølge AFP.

- Vi kommer til at se resultaterne af protesterne om tre til fire dage, siger hun og opfordrer folk til at overholde "de gældende tiltag" for at begrænse virusspredningen.

Demonstranterne har i stor stil givet udtryk for deres frustration med præsident Aleksandar Vucic.

Mange ser ham som stærkt medvirkende til virussets anden bølge.

Det skyldes ifølge AFP, at han ophævede et lockdown, blandt andet så der 21. juni kunne finde et parlamentsvalg sted, hvor hans parti - Det Progressive Parti - vandt stort.

Hermed fæstnede Vucic ifølge AP i yderligere grad sit greb om magten.

Præsidentrollen, som tidligere hovedsageligt var ceremoniel, er således blevet mere og mere betydningsfuld under hans tre år som præsident.

Regeringen har også fået kritik for i juni at tillade afviklingen af en tennisturnering organiseret af verdensetteren Novak Djokovic.

Han og tre andre deltagere ved den såkaldte Adria Tour blev senere testet positive for coronavirus.

Flere ledende politikere blev ifølge AFP også testet positive - måske efter valgfester for Det Progressive Parti.

Serbien har indtil videre registreret 370 coronadødsfald i alt og næsten 18.000 smittetilfælde.

Nabolandene Kroatien og Bosnien har også haft nedslående rekorder i daglige smittetal med henholdsvis 116 og 316 nye tilfælde fredag.

Ifølge AP anses demonstrationerne i Beograd som de største, siden Slobodan Milosevic blev væltet i 2000.