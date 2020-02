Viruskarantæne ophævet for krydstogtskib i Hongkong

Sundhedsmyndighederne i Hongkong oplyser, at alle de 1800 personer, som arbejder på skibet, er testet og meldt raske. Både de og passagererne har derfor fået lov til at gå i land.

Tusindvis af passagerer, som har siddet i viruskarantæne på et krydstogtskib i Hongkong, har fået lov til at gå i land.

Krydstogtskibet "World Dream" har ligget til kaj ved Kai Tak-terminalen i Hongkong siden onsdag. Der blev indført karantæne, efter at tre af skibets tidligere passagerer viste sig at være smittede med Wuhan-virusset.

Myndighederne frygtede, at nogle af besætningsmedlemmer kunne være blevet smittet med coronavirus på et tidligere krydstogt. De tre smittede passagerer, som var kinesere fra Wuhan, var om bord på skibet fra den 19. til den 24. januar på et togt til Vietnam.

Passagerer og besætning havde ventet, at de skulle blive om bord på "World Dream" frem til tirsdag.

Men den officer, som ledede undersøgelserne af besætningen, Leung Yiu-hong, meddelte søndag, at alle "test er gennemført og afsluttet. De er alle negative".

Han sagde, at myndighederne vurderede, at passagerne har haft meget ringe risiko for at være blevet smittet.

Hongkong er i weekenden begyndt at praktisere en ordning med to ugers obligatorisk karantæne for alle personer, der kommer til området fra fastlands-Kina.

Besøgende fra Kina skal isolere sig i to uger på hotelværelser eller gå til regeringens særlige centre, mens indbyggere fra Hongkong, der har været i Kina, skal tage hjem og forblive der i 14 dage.

Myndighederne siger søndag, at 468 personer indtil videre har fået besked på at blive hjemme, i deres hotelværelse eller i de særlige centre.

Der er bekræftet 89 nye dødsfald som følge af det smitsomme coronavirus i Kina. Dermed er i alt 811 personer døde af virusset i landet siden midten af december.Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder natten til søndag dansk tid.

Coronavirusset har nu kostet flere mennesker livet i Kina, end sars gjorde

2002 til 2003. Dengang mistede 774 personer livet i landet.

Der er samtidig bekræftet 2656 nye smittetilfælde i Kina, hvormed det samlede antal smittede stiger til 37.198.