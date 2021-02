Se billedserie Peter Ben Embarek (th.), leder af WHO's viruseksperthold, er netop hjemvendt fra Wuhan, hvor han sammen med en række eksperter har undersøgt coronavirussets oprindelse. Foto: Aly Song/Reuters

Virusdetektiver: Udbrud i Wuhan var større

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vil have adgang til hundredtusindvis af blodprøver fra Wuhan. Noget tyder på, at smitteudbruddet med corona var omfattende.

Verden - 15. februar 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det har været sparsomt med detaljer om coronavirussets spæde start, og over et år efter at det første tilfælde blev opdaget på et kinesisk madmarked, ved vi stadig meget lidt om, hvad der udløste århundredets største pandemi. Derfor drog viruseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, tidligere på året til Wuhan, coronaens formodede epicentrum, for at granske virussets oprindelse.

